Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат призвал сделать День ветеранов боевых действий памятной датой

ЕР предложила сделать День ветеранов боевых действий федеральным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. «Единая Россия» поддерживает идею сделать День ветеранов общефедеральным, сообщил Герой России, член Высшего совета ЕР, представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин.

Он рассказал, что об этом просят ветераны и общественные объединения со всей страны.

«Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным», — сказал Головин.

День ветеранов боевых действий с 2009 года ежегодно отмечается 1 июля. Он посвящен всем, кто отстаивал с оружием в руках интересы страны, защищал ее свободу и суверенитет, участвовал в боевых действиях и локальных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше