Депутат призвал сделать День ветеранов боевых действий памятной датой

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. «Единая Россия» поддерживает идею сделать День ветеранов общефедеральным, сообщил Герой России, член Высшего совета ЕР, представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин.
Он рассказал, что об этом просят ветераны и общественные объединения со всей страны.
«Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным», — сказал Головин.
День ветеранов боевых действий с 2009 года ежегодно отмечается 1 июля. Он посвящен всем, кто отстаивал с оружием в руках интересы страны, защищал ее свободу и суверенитет, участвовал в боевых действиях и локальных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.