Сотрудников нижегородских библиотек обучают ИИ на площадке Дома ученых

Сотрудники библиотек проходят подготовку в области искусственного интеллекта на площадке Дома ученых в Нижнем Новгороде.
В рамках образовательной программы «Специалист по работе с системами искусственного интеллекта (в библиотечно-информационной сфере)» специалисты нижегородских библиотек освоят необходимые компетенции и навыки использования инструментов ИИ на практике, изучат основные приемы и правила формирования промтов, подготовят итоговые тематические проекты.
«Там, где встречаются наука и книга, рождается будущее. На площадке Дома ученых мы обучаем хранителей знаний применять искусственный интеллект, чтобы быть на шаг впереди. Эта инициатива призвана обеспечить новый уровень взаимодействия с читателями и фондами, внедряя передовые алгоритмы анализа данных и интеллектуального поиска для укрепления статуса библиотеки как ведущего центра знаний и просвещения», — отметила и.о. директора Нижегородского Дома ученых Галина Ремизова.
Программа проводится совместно с Государственной публичной научно-технической библиотекой России.
«Библиотеки должны трансформироваться в инновационные цифровые центры научных знаний, где должно быть хорошее, гармоничное сочетание умной среды, куда можно прийти и получить все сервисы, в том числе и цифрового характера. И доступность к этим сервисам должна быть обеспечена. Конечно же, в связи с этим трансформируется и роль специалиста библиотеки. Да, это уже не сотрудник, который работает с фондом, а специалист, который управляет данными, который знает, что такое научный поиск, что такое научный промтинг и помогает тем людям, которые приходят сюда», — подчеркнула заместитель гендиректора Государственной публичной научно-технической библиотеки России, директор Центра развития стратегических проектов ГНТБ Юлия Монаенкова.
Ранее правительство Нижегородской области и Государственная публичная научно-техническая библиотека России подписали соглашение о сотрудничестве.