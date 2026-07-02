Сотрудников нижегородских библиотек обучают ИИ на площадке Дома ученых

«Библиотеки должны трансформироваться в инновационные цифровые центры научных знаний, где должно быть хорошее, гармоничное сочетание умной среды, куда можно прийти и получить все сервисы, в том числе и цифрового характера. И доступность к этим сервисам должна быть обеспечена. Конечно же, в связи с этим трансформируется и роль специалиста библиотеки. Да, это уже не сотрудник, который работает с фондом, а специалист, который управляет данными, который знает, что такое научный поиск, что такое научный промтинг и помогает тем людям, которые приходят сюда», — подчеркнула заместитель гендиректора Государственной публичной научно-технической библиотеки России, директор Центра развития стратегических проектов ГНТБ Юлия Монаенкова.