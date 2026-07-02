В двух больницах Крыма прошли мастер-классы по малотравматичным операциям

Практическое обучение провел главный внештатный специалист по лапароскопическим методам лечения Минздрава Крыма Усеин Баснаев. В ходе визита в Красноперекопскую больницу специалист вместе с местными врачами выполнил две операции по лапароскопическому устранению паховых грыж. Каждая из них заняла всего около получаса. Благодаря минимальной травматичности метода уже через три часа после окончания операций пациенты могли самостоятельно передвигаться.