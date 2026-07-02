В двух больницах Крыма прошли мастер-классы по малотравматичным операциям

Мастер-классы по лапароскопической хирургии состоялись в больницах Красноперекопска и Алушты по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.
Практическое обучение провел главный внештатный специалист по лапароскопическим методам лечения Минздрава Крыма Усеин Баснаев. В ходе визита в Красноперекопскую больницу специалист вместе с местными врачами выполнил две операции по лапароскопическому устранению паховых грыж. Каждая из них заняла всего около получаса. Благодаря минимальной травматичности метода уже через три часа после окончания операций пациенты могли самостоятельно передвигаться.
В Алуштинской центральной районной больнице на мастер-классе была проведена сложная операция: у пациентки успешно удалили миому матки. Технически сложное вмешательство выполнили наименее травматичным для женщины способом — лапароскопически. Системное проведение подобных обучающих мероприятий позволяет врачам в регионах осваивать и оперативно внедрять в повседневную практику передовые малоинвазивные методики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.