Житель Пермского края получил семь лет за поджог подстанции

Следствием и судом установлено, что в одном из мессенджеров с осужденным связался анонимный пользователь, предложивший ему за денежное вознаграждение совершить преступления. Вечером 4 и 5 марта 2025 года фигурант, являвшийся на тот момент несовершеннолетним, с использованием легковоспламеняющейся смеси поджег трансформаторную подстанцию на территории Краснокамского городского округа. В результате без электроснабжения остались около 50 домов в местном садоводческом кооперативе.