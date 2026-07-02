В России расширят налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Изменения коснутся и программ, оформленных в пользу детей. Для родителей лимит по взносам увеличат с 400 до 500 тысяч рублей на каждого ребёнка. Получать повышенный вычет можно будет до 18 лет, а при очном обучении — до 24. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.