Беларусь отметит 3 июля День независимости

Ко Дню независимости в столицу Беларуси прибывает «Поезд памяти». Эта культурно-образовательная акция реализуется по инициативе и при поддержке Совета Федерации и Совета Республики уже пятый год. Проект посвящен сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне и передаче памяти о подвиге советского народа новым поколениям. Каждый вагон этого уникального состава рассказывает свою историю. Десять тематических вагонов — десять глав летописи войны, рассказанных с помощью мультимедийных инсталляций.
«Поезд памяти» традиционно отправляется 22 июня. В этом году маршрут проходил через 13 городов России и Беларуси. Среди них — Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Полоцк, Великий Новгород, Ярославль. Все это знаковые места, где проходили важнейшие события Великой Отечественной войны.
В качестве пассажиров этого поезда были приглашены сотни юношей и девушек из 18 стран. В этом году впервые в акции приняли участие подростки из США, Великобритании и Франции. Все они станут почетными гостями торжеств, которые пройдут в столице Беларуси. Они посетят мемориальный комплекс «Курган Славы», историко-культурный комплекс «Линия Сталина», возложат цветы к монументу на площади Победы.
Кстати, в Минске в День независимости будут работать 11 тематических площадок, где представят около 80 единиц военной и специальной техники. В столице Беларуси запланировано более 100 крупных мероприятий: благотворительные и патриотические акции, конкурсы, медиапроекты, авто- и велопробеги, выставки и концертные программы, ориентированные на все возрастные категории. Различные акции пройдут и в других городах республики.