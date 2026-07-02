Беларусь отметит 3 июля День независимости

Ко Дню независимости в столицу Беларуси прибывает «Поезд памяти». Эта культурно-образовательная акция реализуется по инициативе и при поддержке Совета Федерации и Совета Республики уже пятый год. Проект посвящен сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне и передаче памяти о подвиге советского народа новым поколениям. Каждый вагон этого уникального состава рассказывает свою историю. Десять тематических вагонов — десять глав летописи войны, рассказанных с помощью мультимедийных инсталляций.