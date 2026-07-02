Всероссийский фестиваль Илзе Лиепа «Русский балет навсегда» пройдёт в Светлогорске с 9 по 13 июля

В Калининградской области впервые состоится большая программа фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа. Центральным событием станет авторский спектакль-концерт «Дягилев. Балет. Новый век» — 9 июля в «Янтарь-холле».
Что будет.
Фестиваль объединит три направления: концертную программу, образовательный блок и конкурс молодых хореографов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Спектакль-концерт «Дягилев. Балет. Новый век» (9 июля, 19:00).
Звёзды российских театров исполнят партии из балетов «Русских сезонов». В программе — современные авторские композиции на темы «Жар-птицы», «Петрушки» и «Послеполуденного отдыха Фавна». Хореографическую миниатюру «Разговор с Фавном» поставил Патрик де Бана; в Калининграде её исполнят народные артисты России Наталья Крапивина и Георги Смилевски. Рассказчицей выступит Илзе Лиепа.
Творческая мастерская (10−13 июля).
20 молодых хореографов из разных регионов России — победители заочного этапа конкурса, в котором участвовали 114 человек — пройдут обучение под руководством:
Андриса Лиепы (народный артист России) — 11 июля, 10:00Елены Богданович (лауреат премии Мориса Бежара) — 10 июля, 15:00Марианны Рыжкиной (заслуженная артистка России) — 10 июля, 16:30 и 12 июля, 15:00Виктории Севрюковой (заслуженный художник России) — 11 июля, 11:00Айсылу Мирхафизхан (артистка MA Dance) — 10 июля, 12:00Аиды Бадии (Испания, лауреат премии Lladró) — 11 июля, 15:00 и 12 июля, 11:45.
Место проведения — отель-пансионат «Волна» (Светлогорск, Калининградский проспект, 68Б/1).
Лекция о современном танце (10 июля, 10:00).
Историк балета Янина Гурова (РГПУ им. Герцена) прочитает лекцию «Анатомия современного танца: обзорная панорама XXI века».