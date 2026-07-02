Планируйте маршрут заранее: в администрации Челябинска предупредили об ограничении движения транспорта

В Челябинске с 8:00 3 июля до 17:00 10 июля будет временно ограничено движение транспорта по улице Российской. Как сообщили в администрации города, работы затронут участок в районе пересечения с улицей Лобкова.
Движение перекроют по двум полосам в сторону проспекта Победы. Для объезда закрытого участка будет организована схема с использованием полосы встречного движения.
Ограничения связаны со строительством сетей водоотведения. Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик планирует до 24 июля.