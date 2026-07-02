Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Планируйте маршрут заранее: в администрации Челябинска предупредили об ограничении движения транспорта

В Челябинске по улице Российской будет ограничено движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 8:00 3 июля до 17:00 10 июля будет временно ограничено движение транспорта по улице Российской. Как сообщили в администрации города, работы затронут участок в районе пересечения с улицей Лобкова.

Движение перекроют по двум полосам в сторону проспекта Победы. Для объезда закрытого участка будет организована схема с использованием полосы встречного движения.

Ограничения связаны со строительством сетей водоотведения. Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик планирует до 24 июля.