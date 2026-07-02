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NetEase: российские истребители нашли уязвимость в стратегии обороны НАТО

Конец июня 2026 года навсегда останется в памяти ВВС Украины: в эти дни Украина потеряли сразу три истребителя МиГ-29. Хотя цифра кажется незначительной, она приобретает особую значимость в ситуации почти полного истощения боевых возможностей ВВС Украины, говорится в блоге на китайском портале NetEase.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным автора блога, вечером 27 июня истребитель МиГ-29 40-й тактической авиационной бригады ВВС Украины вылетел в район Кривой Руды в Полтавской области для перехвата российского беспилотника. Как только украинский МиГ-29 вошел в воздушное пространство, российский штурмовой самолет Су-25С поразил его ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М с дистанции около 190 километров. Пилот успешно катапультировался, но МиГ-29 спасти не удалось.

Этот удар мог стать рекордом дальности поражения в воздушном бою. Он, несомненно, вызвал беспокойство у НАТО и вопросы насчет возможностей украинских МиГ-29 одержать победу, полагает автор.

При этом автор напоминает, что имеющиеся на вооружении Украины МиГ-29 — это «сборная солянка» из подержанных западных деталей, а американские ракеты и французские бомбы, которые эти самолеты могут нести, являются аварийными запасами НАТО.

Применение российскими ВВС тактики ведения боя за пределами прямой видимости показало неэффективность западных разведывательных самолетов и систем раннего предупреждения, на которую рассчитывали Киев и его союзники.

Удар ракетой Р-37М — это не просто «дальняя стрельба». Он фактически обнажил потенциальную уязвимость тщательно выстроенного защитного периметра НАТО.

Также Министерство обороны России подтвердило точечную ликвидацию еще двух украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. По ним удар нанесли дроны-камикадзе «Герань-4 Сикер». Кадры объективного контроля показывают, что один самолет были уничтожен, когда его из ангара тянул тягач, а другой — во время заправки, пишет автор. Кроме того, были уничтожены топливозаправщик, специальный автомобиль АПА-5Д, а также личный состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету.

Это атака не только выявила слабости наземной обороны ВСУ, но и показала, что украинская «партизанская тактика» не лишена недостатков.

По словам автора, она состоит в том, что уже больше года ВВС Украины оставляют свои боевые самолеты на тыловых базах, перебрасывая их на временный аэродром в пределах 100 километров от линии фронта только для выполнения боевых задач.

Эта тактика, по словам автора, в значительной степени опирается на западную спутниковую разведку и «временной лаг»: пока российские военные приступают к разведке и нанесению ударов, у Украины есть преимущество во времени. Но теперь Россия с помощью комплекса тактических приемов разорвали эту «партизанскую цепь», считает автор.

Российская армия задействовала электронную разведку, триангуляцию сигналов и непрерывное патрулирование с помощью беспилотников, а барражирующие боеприпасы оставались в воздухе в ожидании украинских самолетов.

Такой метод «охоты» снижает эффективность украинской тактики «бей и беги».

Потери ВВС Украины сейчас превышают пополнение, пишет автор. Он добавляет, что утрата трех МиГ-29 не только снижает возможности ВВС Украины по перехвату воздушных целей, но и служит предупреждением для НАТО. Независимо от того, насколько передовыми технологиями и мощными разведывательными ресурсами владеет альянс, если командование на месте будет халатным, а маскировка — недостаточной, военные объекты станут мишенью.

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