NetEase: российские истребители нашли уязвимость в стратегии обороны НАТО

Также Министерство обороны России подтвердило точечную ликвидацию еще двух украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. По ним удар нанесли дроны-камикадзе «Герань-4 Сикер». Кадры объективного контроля показывают, что один самолет были уничтожен, когда его из ангара тянул тягач, а другой — во время заправки, пишет автор. Кроме того, были уничтожены топливозаправщик, специальный автомобиль АПА-5Д, а также личный состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету.