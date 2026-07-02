Разработка российских ученых ускорит работу генеративных ИИ с текстом

Также у этого подхода есть и другие преимущества — он позволяет более гибко генерировать «блоки» ответов и вырабатывать их не по одному, а пачками, а также при этом диффузионные модели способны извлекать больше информации из ограниченного объема данных, обучаясь на одном и том же наборе данных несколько раз. Подобные плюсы данного подхода к созданию нейросетей заставляют ученых со всего мира активно внедрять его в большие языковые модели.