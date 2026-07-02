Семеновское предприятие возместит 1,5 млн рублей за загрязнение реки Белбаж

Нижегородский арбитражный суд обязал предприятие «Горводоканал» в Семеновском округе возместить ущерб за загрязнение реки Белбаж. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.
Специалисты неоднократно находили экологические нарушения. Еще в 2024 году в сточных водах были выявлены превышения значений по ряду показателей. Проверка в 2025-м снова установила негативное влияние на водоем.
Ущерб реке оценили в 1,5 млн рублей, однако с таким решением предприятие не согласилось. Разногласия пришлось разрешать в судебном порядке.
Ранее мы писали, что Росприроднадзор взыскивает 3,1 млн рублей за загрязнение реки в Ардатове. Предприятие сбрасывало в воду вредные стоки.