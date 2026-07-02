Стоимость бензина в Нижегородской области выросла на 2,4% за неделю

В целом по стране бензин подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,7%. Как уточняет ведомство, за период с 23 по 29 июня 2026 г. изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. Наиболее существенный скачок произошел в Севастополе, где стоимость топлива выросла сразу на 30,0%.