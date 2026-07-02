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Стоимость бензина в Нижегородской области выросла на 2,4% за неделю

Изменение цен на бензин зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации.

Источник: Нижегородская правда

С 23 по 29 июня 2026 года стоимость бензина в Нижегородской области увеличилась на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув в среднем 71,98 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Больше всего подорожал бензин марки АИ-92 — на 3,1%, его цена составила 68,52 рубля за литр. Литр АИ-95 прибавил в цене 1,95% (73,62 рубля), а АИ-98 — 0,4% (94,62 рубля). Дизельное топливо также пошло вверх на 1,2%, достигнув отметки 80,11 рубля за литр.

В целом по стране бензин подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,7%. Как уточняет ведомство, за период с 23 по 29 июня 2026 г. изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. Наиболее существенный скачок произошел в Севастополе, где стоимость топлива выросла сразу на 30,0%.

Ранее мы публиковали список АЗС, где можно залить бензин в канистры.

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