Стоимость бензина в Нижегородской области выросла на 2,4% за неделю

С 23 по 29 июня 2026 года стоимость бензина в Нижегородской области увеличилась на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув в среднем 71,98 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Больше всего подорожал бензин марки АИ-92 — на 3,1%, его цена составила 68,52 рубля за литр. Литр АИ-95 прибавил в цене 1,95% (73,62 рубля), а АИ-98 — 0,4% (94,62 рубля). Дизельное топливо также пошло вверх на 1,2%, достигнув отметки 80,11 рубля за литр.
В целом по стране бензин подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,7%. Как уточняет ведомство, за период с 23 по 29 июня 2026 г. изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. Наиболее существенный скачок произошел в Севастополе, где стоимость топлива выросла сразу на 30,0%.
Ранее мы публиковали список АЗС, где можно залить бензин в канистры.