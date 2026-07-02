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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Ростовской области до конца суток ожидается высокая пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 2 июля с 13:00 до 15:00 и до конца суток объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщили в донском МЧС.

Пожароопасность пятого класса сохранится и 3 июля в Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах и северной половине Азовского района.

— Будьте внимательны и осторожны, — сказано в сообщении.

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