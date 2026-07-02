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Не только «Ростех Арена»: как в Калининграде будут праздновать День города

Мероприятия начнутся с церемонии у памятника 1 200 гвардейцам.

Источник: Клопс.ru

В ближайшие выходные Калининград отметит День города. Главным событием станет концерт на «Ростех Арене», но только им программа не ограничится. «Клопс» собрал полную программу праздника.

В субботу, 4 июля, праздник начнётся с торжественной церемонии, посвященной юбилею города. Она пройдёт у памятника 1 200 гвардейцам в 10:00.

Литературно-краеведческий фестиваль6+

Когда: пятница, 3 июля, 14:00.

Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31).

В «Маяковке» к юбилею региона подготовили программу для всей семьи.

Расписание:

литературно-музыкальная программа о становлении области, открытый поэтический микрофон, творческая мастерская: создание открыток и сувениров, открытая краеведческая площадка.

Вход свободный, по регистрации.

Концерт у музея «Фридландские ворота»0+

Когда: суббота, 4 июля, 14:00.

Где: «Фридландские ворота» (Дзержинского, 30).

На большом концерте, посвящённом юбилею региона, выступят творческие коллективы из Дома офицеров и Центра добровольцев «Серебряный возраст», а также артисты Калининграда и области.

Вход свободный.

Концерты в микрорайнах0+

Когда: суббота, 4 июля.

В Центральном парке с 12:00 до 14:00 проведут интерактивную программу «Праздник детства».

Фестивальные площадки в микрорайонах будут работать с 15:00 до 21:00. Программы пройдут на Лесном озере, в ДК «Чкаловский», в школах № 48 и 57, а также на Летнем озере.

Программа на площадках:

15:00 — семейные спортивные площадки; 16:00 — молодёжные площадки «Первый импульс», мастер-классы по ДПИ и изобразительному искусству; 15:00 — концерт детских творческих коллективов; 16:00 — концерт творческих коллективов города, области и приглашённых артистов; 17:00 — чествование ветеранов, вручение медали «80 лет Калининграду».

Вход свободный.

Концерт «Калининград поющий»6+

Когда: суббота, 4 июля, 16:00.

Где: летняя площадка Библиотеки им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11).

В рамках Дня города молодёжная группа «Кактусы» представит программу, наполненную энергией и летним настроением. В концерте прозвучат как авторские песни коллектива, так и хиты легендарных советских ВИА — «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Браво», «Земляне», «Аккорд», «Синяя птица».

Вход свободный.

Программа на Певческом поле0+

Когда: 5 июля.

Где: Центральный парк.

Программа:

15:00 — концерт камерного оркестра и солистов Калининградской областной филармонии, 16:30 — программа с участием творческих коллективов, 18:30 — чествование супружеских пар и семей участников СВО, 19:00 — вручение городу ордена «80 лет Калининградской области», 20:00 — концерт Дмитрия и Георгия Колдунов.

Вход свободный.

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