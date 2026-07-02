«Яндекс. Такси» попросил власти Дона увеличить лимиты топлива для таксистов

В компании отметили, что не фиксируют системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. «Однако в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры», — добавили в «Яндекс. Такси».