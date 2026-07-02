«Яндекс. Такси» попросил власти Дона увеличить лимиты топлива для таксистов

Сервис «Яндекс. Такси» обратился к властям Ростовской области с просьбой увеличить лимиты топлива для таксистов. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании.
«Мы ведем переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. А в сервисе для водителей Яндекс Про скоро завершим доработку и дадим водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках», — сказано в ответе сервиса на запрос «Ъ-Ростов».
В компании отметили, что не фиксируют системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. «Однако в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры», — добавили в «Яндекс. Такси».