Семьи с детьми-инвалидами могут получить 15 мер поддержки от Соцфонда

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Семьи с детьми-инвалидами могут получить порядка 15 видов помощи от Соцфонда, сообщил председатель организации Сергей Чирков.
«Родители могут оформить около 15 различных мер, связанных с поддержкой и реабилитацией детей», — сказал он во время заседания совета по делам инвалидов.
Глава фонда уточнил, что большая часть из них предоставляется автоматически: на основании сведений, которые поступают в информационные системы. По его словам, это позволяет назначать льготы и выплаты без дополнительных заявлений.