Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьи с детьми-инвалидами могут получить 15 мер поддержки от Соцфонда

Чирков: семьи с детьми-инвалидами могут получить 15 мер поддержки от Соцфонда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Семьи с детьми-инвалидами могут получить порядка 15 видов помощи от Соцфонда, сообщил председатель организации Сергей Чирков.

«Родители могут оформить около 15 различных мер, связанных с поддержкой и реабилитацией детей», — сказал он во время заседания совета по делам инвалидов.

Глава фонда уточнил, что большая часть из них предоставляется автоматически: на основании сведений, которые поступают в информационные системы. По его словам, это позволяет назначать льготы и выплаты без дополнительных заявлений.