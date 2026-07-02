Тематическая ретроэлектричка «Красная птица» отправится в Семёнов 11 июля

Пассажиров ждёт погружение в атмосферу советской эпохи: четыре вагона оформлены в особой стилистике — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Оформление включает не только узнаваемые кадры из кино и мультипликации, но и детали интерьера, воссоздающие дух времени.