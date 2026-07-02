Тематическая ретроэлектричка «Красная птица» отправится в Семёнов 11 июля

11 июля 2026 года состоится необычный экскурсионный рейс: ретроэлектропоезд ЭР9Е № 618 «Красная птица» проследует по маршруту Нижний Новгород — Семёнов. Инициаторами проекта выступили Горьковская железная дорога и АО «ВВППК». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 13:20, прибытие в Семёнов — на 14:15. Обратный рейс стартует в 17:05 и завершается в столице Приволжья в 18:05.
Пассажиров ждёт погружение в атмосферу советской эпохи: четыре вагона оформлены в особой стилистике — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Оформление включает не только узнаваемые кадры из кино и мультипликации, но и детали интерьера, воссоздающие дух времени.
Программа поездки насыщена интерактивом: гостей ждут викторины на знание советского кинематографа и быта, выступления с песнями и стихами советских авторов, а также развлекательная программа с участием аниматоров в образах культовых мультяшных персонажей.
Особую ценность экспозиции придают подлинные артефакты советской эпохи — в вагонах можно увидеть радиолу, холодильник «ЗИЛ», телефонную будку с таксофоном, автомат с газировкой, весы, посуду, печатную машинку и книги. Атмосферу дополняют проводники в униформе советского образца: они будут вручать пассажирам стилизованные бумажные билеты.
В Семёнове туристам предложат прогуляться по городу, а также посетить Музей быта «Дом Семена‑ложкаря» и Музейно‑туристический центр «Золотая Хохлома».
Билеты на поезд можно приобрести на сайте и в пригородных кассах АО «ВВППК». Экскурсионное обслуживание оплачивается отдельно.
За подробной информацией о расписании туристских поездов пассажиры могут обратиться на сайт компании, сайт АО «ВВППК», в Центр поддержки клиентов по номеру телефона, в справочную службу на железнодорожных вокзалах или в пригородные билетные кассы.