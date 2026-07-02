СМИ сравнили опыт с парковками в Волгограде и городах России

Стоимость годового абонемента для жителей домов, прилегающих к платным парковкам, в России колеблется от символических до нулевых. Так, в Москве он обойдется в 3000 рублей, в Санкт-Петербурге — в 1800, в Нижнем Новгороде — до 3000. А в Казани, Краснодаре и еще семи городах резидентское разрешение и вовсе бесплатно. Для сравнения: коммерческий абонемент в Волгограде тянет на 49 000 рублей в год.