Курский областной суд вынес вердикт по делу о массовом обмане туристов

По данным Rusprofile, ООО «Колизей» зарегистрировали в Железногорске в ноябре 2017 года для деятельности турагентства. С момента основания компанией руководит Лидия Зосименко — единственный учредитель фирмы. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Штат компании минимален: к 2023 году там числился один сотрудник. В 2023-м выручка «Колизея» составила 607 тыс. руб., сократившись на 39,2% по сравнению с 2022-м (999 тыс. руб.). При этом деятельность принесла чистый убыток в размере 378 тыс. руб., тогда как годом ранее фиксировалась прибыль 178 тыс. руб. Более актуальные финансовые показатели фирмы в открытых источниках недоступны.