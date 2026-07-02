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Новое региональное движение создали в Самарской области

В Самарской области появилось движение «За медицину здорового долголетия».

Источник: Комсомольская правда

В губернии создали новое движение «За медицину здорового долголетия Самарской области». Распоряжение правительства о создании его совета уже подписано.

В документе указано, что движение будет продвигать среди населения медицину здорового долголетия и здоровьесберегающие технологии. Для этого будут формировать межведомственные выездные бригады из медработников, деятелей культуры, спорта, организовывать выездные выставки, гастроли и т. д.

Совет будет обеспечивать межведомственное взаимодействие для работы общественного движения. Его состав утверждает зампредседателя правительства региона, который и возглавит совет. Совет будет заседать не менее двух раз в год.

Напомним, что в регионе работает программа «Самарское долголетие».