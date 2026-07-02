Новое региональное движение создали в Самарской области

В губернии создали новое движение «За медицину здорового долголетия Самарской области». Распоряжение правительства о создании его совета уже подписано.
В документе указано, что движение будет продвигать среди населения медицину здорового долголетия и здоровьесберегающие технологии. Для этого будут формировать межведомственные выездные бригады из медработников, деятелей культуры, спорта, организовывать выездные выставки, гастроли
Совет будет обеспечивать межведомственное взаимодействие для работы общественного движения. Его состав утверждает зампредседателя правительства региона, который и возглавит совет. Совет будет заседать не менее двух раз в год.
Напомним, что в регионе работает программа «Самарское долголетие».