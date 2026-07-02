Пермские ученые предложили для прочности добавлять в асфальт хризотил

Проблема образования трещин, колеи и выбоин на автомагистралях остается нерешенной уже много лет. Ее главная причина — разрушение асфальтобетона под тяжестью грузового транспорта и под влиянием сильных перепадов температур. Наиболее эффективный способ укрепления дорожного полотна — добавление в асфальтобетонную смесь волокнистых материалов: они действуют как арматура, не давая трещинам расти.