Пермские ученые предложили для прочности добавлять в асфальт хризотил

Прочность асфальтобетонного покрытия дорог, по мнению ученых Пермского политехнического университета, можно повысить с помощью хризотил-асбеста.
Проблема образования трещин, колеи и выбоин на автомагистралях остается нерешенной уже много лет. Ее главная причина — разрушение асфальтобетона под тяжестью грузового транспорта и под влиянием сильных перепадов температур. Наиболее эффективный способ укрепления дорожного полотна — добавление в асфальтобетонную смесь волокнистых материалов: они действуют как арматура, не давая трещинам расти.
Синтетические волокна дают хороший результат, но дороговаты, а их производство требует спецоборудования. Пермские ученые предложили использовать хризотил-асбест — натуральный минерал, который состоит из тончайших гибких волокон.
— Исследования показали, что при добавлении в смесь 1,2−1,8 процента волокон хризотил-асбеста прочность асфальтобетона на сжатие при нагреве до 50 градусов возрастает на 30−40 процентов, — рассказал доктор технических наук Константин Пугин. — При этом водостойкость такого материала составляет 95−100 процентов.
Ученые также оценили экономику производства. Выяснилось, что волокна хризотил-асбеста обладают высокой способностью притягивать и удерживать битум. Благодаря этому из состава асфальтобетонной смеси можно полностью исключить товарный минеральный порошок, который, как правило, нужно приобретать и перевозить за сотни километров. Это дает возможность существенно снизить себестоимость производства асфальтобетона.
Использование новинки наиболее актуально для регионов с резко континентальным климатом, где перепады температур существенны, и для трасс с интенсивным движением тяжелых фур. Важно и то, что в России достаточно месторождений хризотил-асбеста — крупнейшее находится в соседней Свердловской области.