СК завел дело после массового отправления посетителей нижегородского кафе

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе на Алексеевской улице в Нижнем Новгороде сальмонеллёзом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что нижегородцы заказали завтрак, в который входили яйца и куриные колбаски. Через несколько часов их состояние ухудшилось. В больницу попали пятеро взрослых и один ребенок.
Возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится комплекс следственных действий и санитарно-эпидемиологических мероприятий. Работа заведения приостановлена. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств.
Ранее мы писали, что 6 человек отравились на заводе в Заволжье.