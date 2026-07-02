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СК завел дело после массового отправления посетителей нижегородского кафе

Врачи заподозрили у пациентов сальмонеллёз.

Источник: Живем в Нижнем

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе на Алексеевской улице в Нижнем Новгороде сальмонеллёзом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что нижегородцы заказали завтрак, в который входили яйца и куриные колбаски. Через несколько часов их состояние ухудшилось. В больницу попали пятеро взрослых и один ребенок.

Возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится комплекс следственных действий и санитарно-эпидемиологических мероприятий. Работа заведения приостановлена. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств.

Ранее мы писали, что 6 человек отравились на заводе в Заволжье.