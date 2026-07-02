Перинатальный центр Нижневартовска получил передвижной рентген

Передвижная рентгеновская система поступила в перинатальный центр города Нижневартовска по национальному проекту «Семья», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Рентгеновская система «Максима» отличается высокой мобильностью и удобством эксплуатации. Благодаря компактным размерам и цифровому детектору она позволяет быстро получать качественные снимки с минимальной лучевой нагрузкой. Возможность проведения исследований прямо у кровати ребенка или матери снижает необходимость транспортировки. Кроме того, цифровая технология обеспечивает мгновенный доступ к изображениям.
«В нашем отделении уже используется подобное оборудование, и поступление еще одной передвижной рентгеновской системы значительно расширяет наши возможности. Это позволяет нам более гибко и оперативно организовывать работу, особенно в критических ситуациях, когда важна каждая минута. Возможность проводить обследования непосредственно в палатах и реанимации повышает безопасность и комфорт наших пациентов, что является приоритетом для всего коллектива центра», — отметил заведующий отделением лучевой диагностики Нижневартовского окружного клинического перинатального центра Сергей Фролов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.