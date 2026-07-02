Перинатальный центр Нижневартовска получил передвижной рентген

«В нашем отделении уже используется подобное оборудование, и поступление еще одной передвижной рентгеновской системы значительно расширяет наши возможности. Это позволяет нам более гибко и оперативно организовывать работу, особенно в критических ситуациях, когда важна каждая минута. Возможность проводить обследования непосредственно в палатах и реанимации повышает безопасность и комфорт наших пациентов, что является приоритетом для всего коллектива центра», — отметил заведующий отделением лучевой диагностики Нижневартовского окружного клинического перинатального центра Сергей Фролов.