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Бесплатные пляжи открывают в Волгограде с 4 июля

Волгоградцам и гостям города назвали места, где можно купаться.

В Волгограде 4 июля 2026 года откроются первые пляжи сезона. Волгоградская область готовится к купальному сезону — пресс-служба мэрии Волгограда сообщила о завершении подготовки мест отдыха у воды.

Пляжи откроются на полуострове Сарептском в Красноармейском районе и на острове Сарпинском в Кировском районе. Межведомственная комиссия провела приемку территорий, пробы песка и воды получили положительные заключения, водолазы очистили дно.

Доступ к воде будет бесплатным. Организаторы могут брать плату только за дополнительные услуги — беседки, шезлонги и подобное.

Попасть на островной пляж можно на теплоходе или пароме. Место отдыха работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось о самых популярных именах новорожденных в Волгоградской области.

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