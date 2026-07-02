Бесплатные пляжи открывают в Волгограде с 4 июля

В Волгограде 4 июля 2026 года откроются первые пляжи сезона. Волгоградская область готовится к купальному сезону — пресс-служба мэрии Волгограда сообщила о завершении подготовки мест отдыха у воды.
Пляжи откроются на полуострове Сарептском в Красноармейском районе и на острове Сарпинском в Кировском районе. Межведомственная комиссия провела приемку территорий, пробы песка и воды получили положительные заключения, водолазы очистили дно.
Доступ к воде будет бесплатным. Организаторы могут брать плату только за дополнительные услуги — беседки, шезлонги и подобное.
Попасть на островной пляж можно на теплоходе или пароме. Место отдыха работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
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