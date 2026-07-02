На Урале призвали туристов воздержаться от сплавов из-за паводков

Ранее из-за дождевого паводка в Первоуральске, Нижнесергинском и Горноуральском округах, а также в Кушве, пострадавшей от смерча 22 июня, ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального МЧС на 1 июля, продолжительные ливни привели к подтоплению более 290 жилых и дачных домов, а также почти четырех тысяч приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. Из опасных зон спасатели эвакуировали 155 человек, включая шестерых детей. В пунктах временного размещения в настоящее время находятся девять жителей.