Потомки Владимира Шуфа посетили Ялту в дни памятных мероприятий

Жизнь Владимира Шуфа тесно связана с Крымом. На полуостров он приехал в молодые годы, проходя лечение от туберкулеза. Здесь поэт изучил крымскотатарский язык, собирал народный фольклор и переводил песни. Именно в Крыму в 1890 году увидел свет его первый сборник «Крымские стихотворения». Современники называли литератора «крымским Лермонтовым». За годы своей деятельности он работал военным корреспондентом во время греко-турецкой и русско-японской войн. Последние годы жизни поэт провел в Ялте, где позже был похоронен.