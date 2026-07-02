Шерин: В Калининградской области не хватает бензовозов, чтобы оперативно доставлять топливо к АЗС

В Калининградской области не хватает бензовозов, чтобы оперативно доставлять топливо к автозаправочным станциям. Об этом заявил первый заместитель губернатора Валерий Шерин на заседании профильного регионального штаба.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства, в настоящее время губернатор Алексей Беспрозванных работает в Москве и «предпринимает комплекс мер для формирования необходимого плана отгрузки топлива». Перед региональными службами поставили задачу формирования «рационального распределения и потребления топлива», особенно на розничном рынке.
Крупные топливные операторы («Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Балтнефть» и «Газпромнефть») сформировали графики поставок на июль. На сегодня в регионе топливо есть в достаточном объёме, чтобы закрывать средневзвешенные месячные потребности. Отсутствие топлива на отдельно взятых АЗС объясняется возникшими логистическими ограничениями — фактически не хватает бензовозов, чтобы оперативно подвозить топливо с нефтебаз к заправкам и закрывать оперативные потребности ввиду высокой выборки. Для оборота нам необходимо нарастить количество бензовозов. «Лукойл» два бензовоза уже направил. Посмотрим, насколько они повлияют на улучшение обеспеченности АЗС. Но также необходимо увеличить количество машин со стороны «Сургутнефтегаза», — сказал Шерин.
На заседании напомнили, что «Балтнефть» сейчас работает только с юридическими лицами, чтобы обеспечить топливом в режиме «зелёного коридора» медицинские и коммунальные службы, дорожные предприятия, пассажирских перевозчиков, компании связи и ретейла и другие. Этот же транспорт будут обслуживать и на автоматических заправках «Сургутнефтегаза» (они сейчас принимают только по картам или заключённым контрактам). По запросу межмуниципальных перевозчиков договорились установить необходимый им суточный лимит.
«Правительством Калининградской области уже проведён сбор и анализ основных данных от отраслевых ведомств для покрытия нужд жизнеобеспечения. Мониторинг текущих потребностей ведётся в ежедневном режиме. Участники топливного рынка работают в плотном взаимодействии с правительством региона. Ситуация находится на постоянном контроле», — добавили в правительстве.
Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
В правительстве области сообщали, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным Мининфраструктуры, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС. Этим власти объясняли, что на некоторых заправках может отсутствовать бензин.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят бензин по всему региону.