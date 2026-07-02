Шерин: В Калининградской области не хватает бензовозов, чтобы оперативно доставлять топливо к АЗС

Крупные топливные операторы («Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Балтнефть» и «Газпромнефть») сформировали графики поставок на июль. На сегодня в регионе топливо есть в достаточном объёме, чтобы закрывать средневзвешенные месячные потребности. Отсутствие топлива на отдельно взятых АЗС объясняется возникшими логистическими ограничениями — фактически не хватает бензовозов, чтобы оперативно подвозить топливо с нефтебаз к заправкам и закрывать оперативные потребности ввиду высокой выборки. Для оборота нам необходимо нарастить количество бензовозов. «Лукойл» два бензовоза уже направил. Посмотрим, насколько они повлияют на улучшение обеспеченности АЗС. Но также необходимо увеличить количество машин со стороны «Сургутнефтегаза», — сказал Шерин.