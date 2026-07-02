Александр Гусев сообщил о контроле за поставками топлива в Воронежскую область

Гусев также отметил рост потребительского спроса: оборот розничной торговли за январь-май достиг 431 миллиарда рублей, или 107,9 процента к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Инфляция в регионе остается ниже среднероссийской: индекс потребительских цен составил 105 процентов против 105,7 процента по стране. Номинальная зарплата за январь-апрель выросла на 13,9 процента и почти достигла 80 тысяч рублей, реальная — на 8,3 процента.