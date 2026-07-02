Александр Гусев сообщил о контроле за поставками топлива в Воронежскую область

Губернатор Александр Гусев 1 июля на рабочей встрече с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым подвел предварительные итоги социально-экономического развития Воронежской области и отдельно остановился на ситуации с моторным топливом.
По словам главы региона, в январе-мае сельхозпроизводство выросло на 5,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. За пять месяцев в области произвели 469,5 тысячи тонн молока, 281,5 тысячи тонн скота и птицы на убой в живой массе и 574 миллиона яиц. Инвестиции в основной капитал за январь-март составили 49,3 миллиарда рублей.
Гусев также отметил рост потребительского спроса: оборот розничной торговли за январь-май достиг 431 миллиарда рублей, или 107,9 процента к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Инфляция в регионе остается ниже среднероссийской: индекс потребительских цен составил 105 процентов против 105,7 процента по стране. Номинальная зарплата за январь-апрель выросла на 13,9 процента и почти достигла 80 тысяч рублей, реальная — на 8,3 процента.
Отдельно губернатор сообщил, что вопрос обеспечения области бензином и дизельным топливом находится на постоянном контроле. Правительство региона ежедневно отслеживает ситуацию примерно на 200 крупных АЗС из 337 действующих. На утро 1 июля АИ-92 был более чем на 70 процентах проверяемых заправок, АИ-95 — более чем на 60 процентах, дизельное топливо — более чем на 70 процентах.
Локальные перебои, по словам Гусева, связаны с повышенным спросом и дополнительной нагрузкой на логистику. При этом на заправках сохраняется резерв для спецслужб. Для выравнивания спроса продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу бензина в канистры.
Гусев и Гордеев также обсудили координацию с федеральными властями, производителями и поставщиками нефтепродуктов. Вице-спикер Госдумы отметил, что в период уборочной кампании важно бесперебойно обеспечить топливом аграриев.