В Красноярском крае еще два молодых специалиста стали «земскими тренерами»

В Большемуртинской спортивной школе к работе приступили два молодых специалиста по федеральной программе «Земский тренер». Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Новыми сотрудниками школы стали выпускники Красноярского колледжа олимпийского резерва Елизавета Ордынская и Денис Лаврентьев. Денис Лаврентьев будет работать тренером-преподавателем по футболу. Под его руководством будут проходить тренировки детско-юношеских команд и подготовка ребят к соревнованиям. Елизавета Ордынская заняла должность инструктора по спорту. Сейчас она набирает детей в группу по легкой атлетике. Также в планах организовать занятия по бальным танцам и развивать инклюзивные спортивные практики для детей.
«“Земский тренер” это прекрасная идея. Приход молодых энергичных специалистов, важный шаг вперед в развитии спорта в округе. Уверены, что наши молодые коллеги не только закроют кадровый дефицит, но и привнесут свежие идеи, современные методики тренировок, смогут мотивировать детей заниматься спортом», — отметила и. о. директора Большемуртинской спортивной школы Юлия Маркова.
По программе новые тренеры уже получили подъемные выплаты и обустраивают жилье.
Программа «Земский тренер» действует по поручению президента России Владимира Путина и соответствует задачам госпрограммы «Спорт России». Участники получают единовременную выплату в 1 млн рублей. В Красноярском крае сейчас нужны тренеры по хоккею, боксу, лыжным гонкам, биатлону, фигурному катанию, футболу, волейболу, баскетболу и борьбе. Присоединиться к программе можно до 1 сентября 2026 года.