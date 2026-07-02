В Красноярском крае еще два молодых специалиста стали «земскими тренерами»

Новыми сотрудниками школы стали выпускники Красноярского колледжа олимпийского резерва Елизавета Ордынская и Денис Лаврентьев. Денис Лаврентьев будет работать тренером-преподавателем по футболу. Под его руководством будут проходить тренировки детско-юношеских команд и подготовка ребят к соревнованиям. Елизавета Ордынская заняла должность инструктора по спорту. Сейчас она набирает детей в группу по легкой атлетике. Также в планах организовать занятия по бальным танцам и развивать инклюзивные спортивные практики для детей.