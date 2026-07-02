Красноярцам объяснили, как продлить жизнь зеленому луку

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю дали рекомендации по выбору зеленого лука. Специалисты рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание при покупке и как сохранить свежесть зелени.
По словам экспертов, зеленый лук богат витаминами С, А и группы В, а также кальцием и цинком.
При покупке в ведомстве рекомендуют обратить внимание на толщину стебля, насыщенность окраски перьев и длину светлой части. Именно она считается наиболее ценной, поскольку содержит больше фитонцидов, витаминов и минералов, способствующих укреплению иммунитета.
Для приготовления горячих блюд лучше выбирать более толстые стебли, а для употребления в свежем виде подойдут молодые тонкие побеги. Светлая часть растения должна быть плотной, без признаков расслоения.
Перед использованием лук необходимо тщательно промыть, удалить корешки и пожелтевшие перья. Если зелень немного подвяла, ей можно вернуть свежесть, ненадолго поместив в холодную воду с небольшим количеством уксуса, отметили в ведомстве.
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