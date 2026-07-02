Красноярцам рассказали, как попасть в визит-центр на острове Молокова

На дамбе между островами Отдыха и Молокова открылся современный визит-центр. Локация включает два функциональных блока: • Административный. Здесь можно задать вопросы администратору, изучить буклеты о достопримечательностях региона, почитать книги об истории Красноярска и самого острова. Кроме того, здесь находится бесплатный туалет с комнатой матери и ребенка. • Зона отдыха. Здесь гости могут перекусить едой, принесенной с собой, переодеться перед прогулкой или тренировкой, а также оставить вещи в камерах хранения. Рядом расположены большая парковка, детская площадка и пляжная зона с лежаками. Отметим, что купаться здесь запрещено. Визит-центр открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Дополнительные биотуалеты работают круглосуточно. Об этом сообщили в соцсетях пространства «Остров Молокова». В текущем году благоустройство острова продолжится: планируется открытие еще одного визит-центра и новых спортивных площадок, а также обустройство асфальтированных и грунтовых дорожек. Как добраться? На личном автомобиле или такси необходимо доехать до парковки. Путь от стоянки до здания визит-центра пешком займет около 150 метров. Для удобства ориентируйтесь по отметке «Визит-центр» в онлайн-картах. Кроме того, можно доехать на автобусе до остановки «Остров Отдыха». До нее следуют маршруты № 2, 3, 5, 6, 30, 37, 43, 50, 52, 55, 56, 65, 80, 90, 98. Оставшийся путь (около 900 метров) нужно пройти пешком.