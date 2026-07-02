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Воронежский футбольный арбитр потерял 12 позиций в рейтинге

Владимир Москалев отработал на восьми матчах в сезоне-2025/26.

Российский футбольный союз обнародовал рейтинг арбитров, работавших на матчах РПЛ и Кубка страны в сезоне-2025/26. Второй год подряд лучшим рефери признан Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Единственный представитель Воронежа Владимир Москалев расположился на 20-м месте, потеряв аж 12 позиций по сравнению с кампанией-2024/25.

В тройку лучших с Левниковым вошли Инал Танашев из Нальчика и Артем Чистяков из Азова Ростовской области.

Напомним, что Москалев в минувшем сезоне отработал на шести матчах РПЛ и двух — в Кубке страны. В кампании-2024/25 воронежец был восьмым с 15 матчами в активе (11+4).

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