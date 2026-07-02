В отношении «соликамского стрелка» ведётся 3 исполнительных производства

Александр Геращенко, известный как «соликамский стрелок», отбывает пожизненный срок за убийства в Соликамске семи человек (военных и милиционеров). Он был задержан в 2008 году. Помимо убийств его обвинили в трёх покушениях на убийство, хищении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушении на кражу. Более 17 лет с него взыскивают 1,1 миллиона рублей морального вреда.