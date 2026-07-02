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В отношении «соликамского стрелка» ведётся 3 исполнительных производства

Должник отбывает пожизненное заключение в колонии.

Служба приставов сообщила о 3 исполнительных производствах в отношении «соликамского стрелка».

«Судебные приставы регулярно рассылают запросы в регистрирующие органы для установления имущества должника. Имущество за ним не зарегистрировано, обращено взыскание на доходы. В связи нахождением на пожизненном заключении его доходы небольшие, они взыскиваются регулярно», — рассказали корреспонденту сайта perm.aif.ru в пресс-службе пермского краевого управления судебных приставов.

Александр Геращенко, известный как «соликамский стрелок», отбывает пожизненный срок за убийства в Соликамске семи человек (военных и милиционеров). Он был задержан в 2008 году. Помимо убийств его обвинили в трёх покушениях на убийство, хищении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушении на кражу. Более 17 лет с него взыскивают 1,1 миллиона рублей морального вреда.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, как выходят на след маньяков и серийных убийц.