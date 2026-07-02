Туроператоры в Волгоградской области посетили арт-центр художника Лосева

Туроператоры Волгоградской области посетили арт-центр Виктора Лосева в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Площадка расположена в здании Царицынской пожарной каланчи Волгограда, сообщили в региональном центре туризма и международного сотрудничества.
Сотрудники музея представили туроператорам актуальные экскурсионные программы, экспозиции и мастер‑классы, реализуемые на площадке учреждения. Основу коллекции центра составляют более 200 произведений Виктора Лосева, а также работы живописцев и экспонаты из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств им. Ильи Машкова.
В центре внимания гостей оказалась не только экспозиция музея, но и само здание — памятник архитектуры XIX века «Пожарная часть общества “Труд”». Участники мероприятия поднялись на смотровую площадку каланчи, откуда открывается живописный вид на Волгоград.
«Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области регулярно организует информационные туры на новые культурные локации региона. По словам специалистов индустрии гостеприимства, для профессионалов отрасли это отличная возможность лично оценить потенциал экскурсионных предложений, чтобы найти решения для их интеграции в туристические маршруты», — добавили в региональном центре туризма и международного сотрудничества.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.