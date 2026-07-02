Уголовное дело возбудили из-за отравления нижегородцев в кафе

Сотрудники регионального следственного управления в процессе анализа публикаций в СМИ и социальных сетях обнаружили информацию о вспышке сальмонеллёза среди посетителей одного из нижегородских кафе. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
На основании выявленных сведений следователь следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — за оказание услуг, представляющих угрозу жизни и здоровью потребителей.
Следствие установило, что в июне 2026 года шестеро человек — пятеро взрослых и один ребёнок — обратились за медицинской помощью после посещения кафе: у них проявились симптомы пищевого отравления. Несовершеннолетнего пациента поместили в инфекционную больницу.
Сейчас следственные органы СК совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят комплекс мероприятий — как процессуальных, так и санитарно‑эпидемиологических, — чтобы выяснить все детали инцидента. Деятельность заведения временно прекращена.
Расследование находится под контролем руководства следственного управления.
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