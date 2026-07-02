В сетевом магазине Ростовской области выявили фальсифицированную продукцию

В Ростовской области выявили шесть случаев продажи фальсифицированной молочной продукции в магазинах сети «Светофор». Данные приводит пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.
Пробы отбирали в торговых точках Аксайского, Сальского и Волгодонского районов, а также в Ростове‑на‑Дону. Система раннего оповещения «Сирано» зафиксировала шесть срочных отчётов: в продукции ставропольского производителя нашли растительные масла и жиры — это не соответствует информации на маркировке.
С помощью компонента «Меркурий» удалось установить поставщика — им оказалось юрлицо, зарегистрированное в Аксайском районе. Компании вынесены предостережения. Материалы о нарушениях переданы в Роспотребнадзор, а торговой сети «Светофор» направлены информационные письма с требованием прекратить продажу небезопасного товара.