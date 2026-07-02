Россия в каждом отражении: на ТИМ «Бирюса» создали музей истории форума

«Вся экспозиция называется “Россия в каждом отражении”. Этот проект придумали и разработали участники, которые находятся здесь, на “Бирюсе”. Они подготовили общую концепцию, и в итоге появилось это зеркальное пространство. Это такая аллегория: в каждом отражении мы можем увидеть кусочек России и себя в ней», — рассказывает Вадим.