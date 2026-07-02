Россия в каждом отражении: на ТИМ «Бирюса» создали музей истории форума

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Территории инициативной молодежи «Бирюса», где со 2 по 5 июля проходит федеральная смена «ФинЗОЖ», открылась экспозиция «Россия в каждом отражении». Участники форума собрали музей истории площадки и превратили его в маршрут по культурной памяти Красноярского края — через людей, языки, природные символы, легенды и архивные кадры.
Пространство построено на зеркалах. В этом решении заложена главная идея проекта: в каждом отражении человек может увидеть часть большой страны и самого себя внутри ее истории.
Экскурсию проводит Вадим, студент Университета Решетнева. На «Бирюсу» он приехал впервые, участвует в смене «ФинЗОЖ», а по экспозиции уже идет уверенно — как человек, который быстро почувствовал ритм форума.
«Вся экспозиция называется “Россия в каждом отражении”. Этот проект придумали и разработали участники, которые находятся здесь, на “Бирюсе”. Они подготовили общую концепцию, и в итоге появилось это зеркальное пространство. Это такая аллегория: в каждом отражении мы можем увидеть кусочек России и себя в ней», — рассказывает Вадим.
Маршрут включает шесть локаций. Первая посвящена Году единства народов России, который проводится в 2026 году по указу Президента РФ. В этой части экспозиции представлены народы Красноярского края, их культура, традиции и музыкальные инструменты. Для «Бирюсы» такая тема особенно органична: форум каждый год собирает молодых людей из разных территорий, вузов и профессиональных сообществ.
Здесь представлены народы региона, их культура, традиции и музыкальные инструменты. Для «Бирюсы» эта тема звучит естественно: форум каждый год собирает молодых людей из разных территорий, вузов и профессиональных сообществ.
Следующая локация обращена к фигуре Расула Гамзатова. Поэт, родившийся в Дагестане, стал частью большой российской культуры: его книги переводили на разные языки, его стихи звучали далеко за пределами родного края.
В экспозиции акцент сделан на его отношении к родному слову и языковому наследию народов России.
Эта тема перекликается с нынешней сменой «ФинЗОЖ». 8 сентября в России отмечается День языков народов Российской Федерации, а также День финансовой грамотности. Первая смена «ФинЗОЖ», прошедшая на «Бирюсе» в прошлом году, собрала ведущих представителей финансовых институтов со всей страны — от Банка России и Министерства финансов до Росфинмониторинга, а также топ-аналитиков крупнейших банков.
Отдельный раздел посвящен Героям Российской Федерации, связанным с Красноярским краем.
Эта часть экспозиции возвращает большую историю к конкретным биографиям. За каждым именем стоят место рождения, семья, выбор, ответственность, судьба. Так официальный статус обретает человеческий масштаб, а региональная память получает лица.
Один из самых выразительных фрагментов маршрута — природная карта Красноярского края. Перед участниками возникают Столбы, плато Путорана, Ергаки, Змеиное городище и другие знаковые места Сибири.
Экспозиция показывает их через легенды: о князе Такмаке и царе Енисее, о духе леса по имени Дед, о царе змей, о Спящем Саяне и камне, который держится над озером.
Финальная часть маршрута называется «Окно в прошлое». Здесь показывают клипы и архивные материалы о «Бирюсе» — от первых лет форума до сегодняшнего дня. История начинается в 2007 году, когда все выглядело почти по-походному: студенты приезжали летом, ставили палатки, оборудовали площадки, собирали среду буквально своими руками.
За эти годы «Бирюса» выросла в одну из главных молодежных площадок Сибири. Менялась инфраструктура, расширялась география участников, появлялись новые образовательные форматы. В 2020-е годы началась масштабная модернизация территории: появились современные дома, рабочие пространства, площадки для лекций, встреч и проектной работы.
Вадим признается, что приехал на форум впервые, но уже хотел бы вернуться сюда участником или тьютором — тем самым «старшим братом», который помогает другим войти в университетскую и форумную среду.
«Бирюса» работает в Красноярском крае с 2007 года. Сегодня форум объединяет образовательные смены, проектную работу, экспертные встречи и инициативы самих участников.