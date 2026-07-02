В Карагае закрыли одноименное кафе из-за антисанитарии

В ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что в кафе, находящемся на ул. Ленина, 1 в Карагае, не осуществлялся производственный контроль, нарушалась последовательность технологических процессов, отсутствовали вытяжная вентиляция, необходимое моечное и бактерицидное оборудование. Кухонная посуда и разделочный инвентарь не имели маркировок, в мясорыбном цехе к ванне для мойки не была подведена вода. Также проверяющие обнаружили в холодильнике в гастроемкостях несвежие готовые блюда, срок реализации которых уже истек. Продукция изготавливалась без технологических карт, а сотрудники кафе работали без обязательного медицинского освидетельствования и гигиенического обучения.