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На Дону двух верблюдов и 14 европейских муфлонов продают с молотка

Сообщение о продаже появилось на площадке «Торги России».

В Ростовской области на торги выставили необычных обитателей заказника: двух верблюдов‑бактрианов и 14 европейских муфлонов. Общая стартовая стоимость лота — 1,4 млн рублей. Информация размещена на площадке «Торги России».

Организатор торгов — региональное ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий». Сейчас животные находятся в природном заказнике «Горненский» Красносулинского района.

Верблюдов (самца и самку 2015 года рождения) предлагают приобрести за 288 и 309 тысяч рублей соответственно. Это двугорбые животные с густой шерстью, рацион которых состоит только из травы.

В лот также входят 14 муфлонов — 7 самцов и 7 самок. Стоимость одного самца — 64 тысячи рублей, самки — 53 тысячи рублей. Европейский муфлон — дикое парнокопытное, считающееся предком многих пород домашних овец: внешне он похож на барана, но отличается более стройным телосложением и массивными закрученными рогами у самцов.

Приём заявок на участие в аукционе продлится до 28 июля. Итоги торгов подведут через четыре дня после окончания приёма заявок.