«Венок Неринги»: в библиотеки поступила книга Галины Кученёвой о растениях Куршской косы

Книга ботаника, педагога, просветителя и общественного деятеля Галины Кученёвой «Венок Неринги» (0+), посвященная растениям Куршской косы, поступила в библиотеки Калининграда. Об этом «Новому Калининграду» рассказала ее дочь — эколог Александра Королева. Сбор средств на типографские расходы велся на краудфандинговой платформе «Планета».
Презентация издания состоялась 25 июня в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова. «Книга формально относится к научно-популярной литературе, но читается, как художественная, — сообщается на сайте Калининградской централизованной библиотечной системы. — “Венок Неринги” написан увлекательным, живым и в то же время строго академическим языком. Мир растений Куршской косы предстает перед читателем выпукло и ярко: автор ткёт причудливую ткань повествования о происхождении названий растений, погружая читателя в мифологию, историю языка, науки и географических открытий. Глубочайшее уважение к живой природе, к любому ее существу, проходит золотой нитью через все повествование. В тексте упомянуты более 300 растений, в качестве иллюстраций использованы цветные фотографии растений и фрагменты оригинальных рукописей автора».
Выход издания приурочен к столетию со дня рождения автора. По словам Александры Королевой, экземпляры книги, изданной в Москве тиражом 1200 копий, уже поступили в библиотеки Калининграда, на очереди — библиотеки области. «Книга “Венок Неринги” также отправится во все школы Зеленоградского района, в первую очередь, в школу пос. Рыбачий на Куршской косе, где Галина Георгиевна, будучи в весьма преклонных годах, преподавала биологию, организовала натуралистический кружок и летний экологический лагерь, ставший впоследствии областным. Кому и читать эту книгу, как не жителям Куршской косы!» — рассказала Александра Королева.
Галина Георгиевна Кученева (24 октября 1925 — 15 июля 2007) — кандидат биологических наук, доцент БФУ имени Иммануила Канта, автор диссертационного исследования «Древесные декоративные формы Калининградской области», ряда научно-популярных книг о природе Калининградской области, программ экологического образования, многочисленных научных и научно-популярных статей; инициатор создания системы особо охраняемых природных территорий в Калининградской области и национального парка на Куршской косе. Награждена Министерством общего и профессионального образования РФ высшей педагогической наградой России — медалью имени К. Д. Ушинского (1999 г.), лауреат ежегодного конкурса мэрии г. Калининграда «Человек. Событие. Время» (2000 г.).
Книга «Венок Неринги» увидела свет благодаря общественной поддержке. На платформе «Планета» был объявлен сбор средств для оплаты типографских расходов. Было собрано 524 тысячи рублей. В краудфандинговой кампании, как рассказала Королева, приняло участие почти 400 человек. Треть тиража была выкуплена заранее.
«Успех народного финансирования стал не только свидетельством уважения к автору, но и выражением огромного доверия к издателям, — подчеркнула она. — Особенно важно, что более половины собранной суммы составили безвозмездные пожертвования. Именно благодаря им книга появится в калининградских библиотеках и будет передана в крупнейшие книгохранилища страны, чтобы ее могли читать сегодня и в будущем».