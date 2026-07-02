«Венок Неринги»: в библиотеки поступила книга Галины Кученёвой о растениях Куршской косы

Презентация издания состоялась 25 июня в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова. «Книга формально относится к научно-популярной литературе, но читается, как художественная, — сообщается на сайте Калининградской централизованной библиотечной системы. — “Венок Неринги” написан увлекательным, живым и в то же время строго академическим языком. Мир растений Куршской косы предстает перед читателем выпукло и ярко: автор ткёт причудливую ткань повествования о происхождении названий растений, погружая читателя в мифологию, историю языка, науки и географических открытий. Глубочайшее уважение к живой природе, к любому ее существу, проходит золотой нитью через все повествование. В тексте упомянуты более 300 растений, в качестве иллюстраций использованы цветные фотографии растений и фрагменты оригинальных рукописей автора».