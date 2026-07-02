Суд обязал семеновское предприятие выплатить 1,5 млн рублей за вред реке Белбаж

В 2024 году анализ сточных вод показал превышение допустимых концентраций железа, марганца, меди, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Повторная проверка в 2025 году подтвердила нарушения. Кроме того, специалисты установили, что сбросы оказывают негативное воздействие на реку Белбаж.