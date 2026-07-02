ГТЛК поставит четвертый «Метеор 120-Р» для нижегородского «Водолета»

Сейчас у компании «Водолет» самый большой флот судов на подводных крыльях в России. Два «Метеора» уже выведены на маршруты, еще два (включая тот, по которому заключен новый договор), спущены на воду, по ним оформляют документы. Также флот включает пять судов «Валдай 45Р». «Метеоры» обслуживают пассажиров на межрегиональных маршрутах, «Валдаи» — на внутренних в Нижегородской области. Протяженность маршрутной сети оператора превышает 3,5 тыс. км. «Водолет» обслуживает 16 регионов и 120 тыс. пассажиров в год.