Под Воронежем прошел турнир по жиму штанги среди участников СВО

Соревнования по пауэрлифтингу в Рамони собрали спортсменов с ограниченными возможностями из четырех регионов России. Большинство участников получили различные травмы в зоне военной спецоперации, но, несмотря на ампутации, занимаются со штангой на профессиональном уровне.
На инклюзивном турнире «Генезис» померились силами в классическом жиме из положения лежа 60 мужчин из Белгорода, Воронежа, Липецка и Москвы. Организаторы состязаний: районная администрация, федерация пауэрлифтинга Воронежской области и «Союз добровольцев Донбасса» отметили, что основная задача спортсменов здесь — победа над собой.
На церемонии открытия выступили депутаты областного парламента Александр Воронцов и Денис Рубащенко и их коллеги из городской думы Михаил Гамбург и Андрей Зачупейко.
Прозвучало приветствие от имени председателя Воронежской гордумы, Героя России Андрея Дьяченко, где он отметил, что соревнования проводятся в День ветеранов боевых действий, когда в России отдают долг памяти тем, кто участвовал в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий. В своем послании спикер поблагодарил ветеранов СВО за проявленное ими мужество, которое станет образцом для будущих защитников Родины.
В свою очередь, Михаил Гамбург как участник спецоперации подчеркнул, как важно помочь военнослужащим после демобилизации найти себя в мирной жизни.