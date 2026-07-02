Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем прошел турнир по жиму штанги среди участников СВО

Соревнования по пауэрлифтингу в Рамони собрали спортсменов с ограниченными возможностями из четырех регионов России. Большинство участников получили различные травмы в зоне военной спецоперации, но, несмотря на ампутации, занимаются со штангой на профессиональном уровне.

Источник: Российская газета

Соревнования по пауэрлифтингу в Рамони собрали спортсменов с ограниченными возможностями из четырех регионов России. Большинство участников получили различные травмы в зоне военной спецоперации, но, несмотря на ампутации, занимаются со штангой на профессиональном уровне.

На инклюзивном турнире «Генезис» померились силами в классическом жиме из положения лежа 60 мужчин из Белгорода, Воронежа, Липецка и Москвы. Организаторы состязаний: районная администрация, федерация пауэрлифтинга Воронежской области и «Союз добровольцев Донбасса» отметили, что основная задача спортсменов здесь — победа над собой.

На церемонии открытия выступили депутаты областного парламента Александр Воронцов и Денис Рубащенко и их коллеги из городской думы Михаил Гамбург и Андрей Зачупейко.

Прозвучало приветствие от имени председателя Воронежской гордумы, Героя России Андрея Дьяченко, где он отметил, что соревнования проводятся в День ветеранов боевых действий, когда в России отдают долг памяти тем, кто участвовал в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий. В своем послании спикер поблагодарил ветеранов СВО за проявленное ими мужество, которое станет образцом для будущих защитников Родины.

В свою очередь, Михаил Гамбург как участник спецоперации подчеркнул, как важно помочь военнослужащим после демобилизации найти себя в мирной жизни.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше