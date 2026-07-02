Под Воронежем прошел турнир по жиму штанги среди участников СВО

Прозвучало приветствие от имени председателя Воронежской гордумы, Героя России Андрея Дьяченко, где он отметил, что соревнования проводятся в День ветеранов боевых действий, когда в России отдают долг памяти тем, кто участвовал в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий. В своем послании спикер поблагодарил ветеранов СВО за проявленное ими мужество, которое станет образцом для будущих защитников Родины.