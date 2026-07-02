В Росатоме разработали новую технологию переработки отработавшего ядерного топлива

МОСКВА, 2 июля. ТАСС/. Ученые Росатома разработали абсолютно новую технологию переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — так называемую плазменную сепарацию. Об этом ТАСС рассказали в частном учреждении «Наука и инновации» (ЧУ «НиИ», предприятие Росатома).
Технология впервые была представлена на Томском международном энергетическом форуме. Суть плазменной сепарации состоит в разделении компонентов топлива, основываясь не на химических свойствах элементов, а на разнице их масс с использованием плазмы и электромагнитных полей. Это позволяет отделить актиниды от продуктов радиоактивного распада и использовать целевые элементы (уран, плутоний) для рефабрикации топлива и замыкания ядерного топливного цикла. По словам научного руководителя проектного офиса перспективных технологий ЧУ «НиИ» академика РАН Валентина Смирнова, данный метод позволяет существенно снизить количество радиоактивных отходов (РАО), а также сэкономить на затратах на оборудование и аренду производственных площадей.
«Плазменная сепарация — это принципиально новый подход к переработке ОЯТ, разрабатываемый в рамках проектного направления “Прорыв”. Данный метод за счет практически полного отсутствия вспомогательной рециркулируемой среды и “всеядности” по отношению к компонентам перерабатываемого ядерного топлива обладает значительным потенциалом по существенному снижению количества радиоактивных отходов, уменьшению числа единиц используемого оборудования и занимаемых им площадей, что, в конечном итоге, снижает стоимость технологии переработки и повышает конкурентоспособность решений, предлагаемых российской атомной отраслью», — приводятся в сообщении слова Смирнова.
Эксперименты уже подтвердили состоятельность метода. По словам ученого, были продемонстрированы разделение смесей веществ, моделирующих ОЯТ, найдены уникальные решения для перевода вещества в плазменное состояние с требуемыми параметрами и для инжекции его в область разделения компонентов, показана возможность обеспечения длительного непрерывного рабочего процесса. «К 2027 году мы планируем создать установку следующего поколения, которая позволит отработать ключевые инженерно-физические решения для важнейших этапов технологического процесса плазменной переработки ОЯТ», — сообщил Смирнов.