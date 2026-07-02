В Росатоме разработали новую технологию переработки отработавшего ядерного топлива

Технология впервые была представлена на Томском международном энергетическом форуме. Суть плазменной сепарации состоит в разделении компонентов топлива, основываясь не на химических свойствах элементов, а на разнице их масс с использованием плазмы и электромагнитных полей. Это позволяет отделить актиниды от продуктов радиоактивного распада и использовать целевые элементы (уран, плутоний) для рефабрикации топлива и замыкания ядерного топливного цикла. По словам научного руководителя проектного офиса перспективных технологий ЧУ «НиИ» академика РАН Валентина Смирнова, данный метод позволяет существенно снизить количество радиоактивных отходов (РАО), а также сэкономить на затратах на оборудование и аренду производственных площадей.