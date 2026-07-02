В самарском аэропорту задержаны и отменены несколько рейсов

В частности, задержан вылет из Самары четырех самолетов (в Сочи, Душанбе и Минск) и отменен один рейс в Москву. Это связано с ограничениями в аэропортах регионов из-за угрозы атаки БПЛА.
В настоящее время Курумоч работает в штатном режиме. Утром в Самарской области объявлялась угроза атаки беспилотников. Сейчас угроза отменена.
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