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В самарском аэропорту задержаны и отменены несколько рейсов

Задержка и отмена ряда авиарейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч в четверг, 2 июля. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Источник: Коммерсантъ

В частности, задержан вылет из Самары четырех самолетов (в Сочи, Душанбе и Минск) и отменен один рейс в Москву. Это связано с ограничениями в аэропортах регионов из-за угрозы атаки БПЛА.

В настоящее время Курумоч работает в штатном режиме. Утром в Самарской области объявлялась угроза атаки беспилотников. Сейчас угроза отменена.

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