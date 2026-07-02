Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый в сезоне случай эрлихиоза зафиксировали в Красноярском крае

Носителем инфекции оказался 15-летний подросток.

В Красноярском крае официально подтверждён первый в этом году случай заболевания клещевым эрлихиозом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Носителем инфекции оказался 15-летний житель Красноярска. Как установили медики, клещ присосался к подростку в области грудной клетки — инцидент произошёл в минувшие выходные.

По данным оперативного мониторинга, только за последние семь дней от укусов клещей пострадали 1101 житель Красноярского края, причём каждый шестой из них — ребёнок (190 случаев).

В целом с начала эпидсезона в медучреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 13 458 человек, в том числе 2 918 несовершеннолетних.

Специалисты отмечают, что, несмотря на традиционное для этого периода снижение активности паразитов, расслабляться рано — риск нападения сохраняется.

Ранее мы сообщали, осматривают ли детей в лагерях на предмет присасывания клещей.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше