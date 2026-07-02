Первый в сезоне случай эрлихиоза зафиксировали в Красноярском крае

В Красноярском крае официально подтверждён первый в этом году случай заболевания клещевым эрлихиозом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Носителем инфекции оказался 15-летний житель Красноярска. Как установили медики, клещ присосался к подростку в области грудной клетки — инцидент произошёл в минувшие выходные.
По данным оперативного мониторинга, только за последние семь дней от укусов клещей пострадали 1101 житель Красноярского края, причём каждый шестой из них — ребёнок (190 случаев).
В целом с начала эпидсезона в медучреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 13 458 человек, в том числе 2 918 несовершеннолетних.
Специалисты отмечают, что, несмотря на традиционное для этого периода снижение активности паразитов, расслабляться рано — риск нападения сохраняется.
Ранее мы сообщали, осматривают ли детей в лагерях на предмет присасывания клещей.