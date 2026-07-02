Стало известно, сколько воронежских заправок обеспечены бензином и дизелем

По состоянию на утро 1 июля более чем на 70% заправок в Воронежской области, охваченных мониторингом региональных властей, был бензин марки АИ-92. Более чем на 60% был в наличии бензин АИ-95, а более 70% продавали дизельное топливо. Вопрос обеспеченности региона моторным топливом обсуждался в ходе рабочей встречи вице-спикера Госдумы РФ Алексея Гордеева и губернатора Воронежской области Александра Гусева.