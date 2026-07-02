Народные приметы на 3 июля: чего нельзя делать в день Мефодия Перепелятника?

На Мефодия Перепелятника в народе были распространены различные обычаи, связанные с птицами. При этом в разные периоды времени и в зависимости от региона существовали в корне противоположные традиции. Так, в одних деревнях строго-настрого запрещалось «бить» птицу. Говорили, что охотник, поймавший перепела, будет строго наказан Высшими силами. В других же краях, напротив, люди ждали 3 июля, чтобы выйти на промысел. Особым знаком расположения судьбы считалась добыча белого перепела. Счастливчик, который принесет домой такую дичь, будет удачлив во всем целый год. Во всяком случае, в это верили наши пращуры.