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День города в Чердыни в 2026. Программа мероприятий, концерт Алексея Гомана

Рассказываем, куда сходить в Чердыни 4 июля и какие мероприятия пройдут в честь Дня города.

4 июля в Чердыни Пермского края пройдёт празднование Дня города. Для жителей и гостей подготовили развлекательно-спортивную программу для всех возрастов. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Кто такой Алексей Гоман и когда он выступит в Чердыни?

Алексей Гоман — российский певец, автор песен и актёр. Широкую известность получил благодаря песни «Русский парень», ставшей его визитной карточкой. Среди других популярных композиций — «Потеряны во времени» (совместно с Марией Зайцевой), «Май», «Букет» и другие. Помимо музыкальной карьеры, Алексей Гоман работает в кино и на телевидении.

Артист поздравит жителей и гостей Чердыни с Днём города на успенской площади возле центра культуры. Выступление певца пройдёт в период с 17:00 до 20:00 на открытом фестивале песен «Созвучие».

Центральная площадь | 14:00−17:00.

Прокопьевская ярмарка.

Торговые ряды.

Беспроигрышная лотерея.

Аттракционы.

Концерт с участием творческих коллективов Чердынского округа и ансамбля «Зоряна» (с. Тохтуева).

Комсомольский сквер | 14:00−17:00.

Первенство города по стритболу.

Спортивные активности.

Мастер-классы.

Квесты.

Туристский информационный центр | 15:00.

Выставка-презентация квилт-карты Чердынского округа.

Чердынская библиотека | 16:00−18:00.

Исторический маршрут «Успенская, 70. Вехи истории Чердыни».

Чердынский музей | 19:00−22:00.

Историко-приключенческий автопробег «Ключи от города Ч».

Успенская площадь (у центра культуры).

17:00−20:00 | Открытый фестиваль песен «Созвучие» с участием российского певца, автора песен, актёра Алексея Гомана (г. Москва).

20:00−23:00 | Танцевальный микс с участием эстрадного хора «Шарлиз» (г. Соликамск).

Кстати.

Интересные факты на День города в Чердыни:

705 лет с первого упоминания Перми Великой в Троицкой летописи.

575 лет с первого письменного упоминания Чердыни в Вычегодско-Вымской летописи.

554 года с присоединения Чердыни к Московскому Княжеству.

491 год с присвоения Чердыни статуса города.