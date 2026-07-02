День города в Чердыни в 2026. Программа мероприятий, концерт Алексея Гомана

Алексей Гоман — российский певец, автор песен и актёр. Широкую известность получил благодаря песни «Русский парень», ставшей его визитной карточкой. Среди других популярных композиций — «Потеряны во времени» (совместно с Марией Зайцевой), «Май», «Букет» и другие. Помимо музыкальной карьеры, Алексей Гоман работает в кино и на телевидении.