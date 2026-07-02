День города в Чердыни в 2026. Программа мероприятий, концерт Алексея Гомана

4 июля в Чердыни Пермского края пройдёт празднование Дня города. Для жителей и гостей подготовили развлекательно-спортивную программу для всех возрастов. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
Кто такой Алексей Гоман и когда он выступит в Чердыни?
Алексей Гоман — российский певец, автор песен и актёр. Широкую известность получил благодаря песни «Русский парень», ставшей его визитной карточкой. Среди других популярных композиций — «Потеряны во времени» (совместно с Марией Зайцевой), «Май», «Букет» и другие. Помимо музыкальной карьеры, Алексей Гоман работает в кино и на телевидении.
Артист поздравит жителей и гостей Чердыни с Днём города на успенской площади возле центра культуры. Выступление певца пройдёт в период с 17:00 до 20:00 на открытом фестивале песен «Созвучие».
Центральная площадь | 14:00−17:00.
Прокопьевская ярмарка.
Торговые ряды.
Беспроигрышная лотерея.
Аттракционы.
Концерт с участием творческих коллективов Чердынского округа и ансамбля «Зоряна» (с. Тохтуева).
Комсомольский сквер | 14:00−17:00.
Первенство города по стритболу.
Спортивные активности.
Мастер-классы.
Квесты.
Туристский информационный центр | 15:00.
Выставка-презентация квилт-карты Чердынского округа.
Чердынская библиотека | 16:00−18:00.
Исторический маршрут «Успенская, 70. Вехи истории Чердыни».
Чердынский музей | 19:00−22:00.
Историко-приключенческий автопробег «Ключи от города Ч».
Успенская площадь (у центра культуры).
17:00−20:00 | Открытый фестиваль песен «Созвучие» с участием российского певца, автора песен, актёра Алексея Гомана (г. Москва).
20:00−23:00 | Танцевальный микс с участием эстрадного хора «Шарлиз» (г. Соликамск).
Кстати.
Интересные факты на День города в Чердыни:
705 лет с первого упоминания Перми Великой в Троицкой летописи.
575 лет с первого письменного упоминания Чердыни в Вычегодско-Вымской летописи.
554 года с присоединения Чердыни к Московскому Княжеству.
491 год с присвоения Чердыни статуса города.