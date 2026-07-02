Житель Орла обвиняется в призывах к терроризму и фейках о ВС РФ

По версии следствия, в декабре 2025 года в Орле обвиняемый, придерживавшийся радикально-экстремистских взглядов, разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров публикацию с высказываниями, призывающими к террористической деятельности, а также заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, летом и осенью 2025 года мужчина публиковал посты с негативной оценкой групп лиц по религиозному признаку.